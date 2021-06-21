Суд перенес оглашение приговора депутату, обвиняемому в непреднамеренном убийстве

Серовский суд сегодня не будет оглашать приговор депутату областного заксобрания Александру Коркину, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте в сентябре 2019-го.

Как сообщили «Новому Дню» в суде, вероятно, приговор будет оглашен в среду, 23 июня. Причину переноса в суде не назвали, ограничившись замечанием, что все участники процесса здоровы.

Напомним, государственный обвинитель просил для Коркина полтора года ограничения свободы, а адвокат – полного оправдания. По версии защиты, Титов сам неосторожно нажал на спусковой крючок ружья, когда они ехали в лодке. Причем изначально Коркин утверждал, что его в той лодке вообще не было. Мать погибшего Сергея Титова спросила депутата, почему раньше он говорил неправду. «Мне звонили журналисты, это могло повредить имиджу партии», – ответил Коркин, избранный от ЛДПР. Кстати, с партией он недавно расстался «по личным причинам».

Серов, Евгения Вирачева

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