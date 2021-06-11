Эксперт: Коркин не мог целиться и стрелять в Титова, так как не видит на правый глаз

В Серовском суде сегодня проходит очередное заседание по делу депутата заксо Александра Коркина, обвиняемого в убийстве по неосторожности на охоте екатеринбуржца Сергея Титова.

Сейчас показания дает приглашенный стороной защиты специалист-эксперт Голенев, который покинул госслужбу в связи с выходом на пенсию. Он заявил, что изучил пять экспертных заключений, и считает, что Коркин невиновен. По его словам, Коркин не мог целиться и стрелять в Титова, так как не видит на правый глаз. «Чтобы попасть в Титова, ему пришлось бы целиться левым глазом и стрелять с левого плеча», – цитирует эксперта корреспондент «Серовского глобуса», находящийся в зале суда, в телеграм-канале.

По мнению Голенева, Титов случайно выстрелил в себя сам, причем доставал ружье левой рукой. «Если бы он взял оружие правой рукой, то выстрел из-за контакта со спусковыми крючками ранил бы его в плечо. Имея ружье в левой руке, он выстрелил в голову, и затем часть дроби улетела в мотор», – считает он.

Также Голенев заявил, что нашел нарушения в проведении следственного эксперимента. По его словам, катер был пустой, а статист стоял с ружьем на расстоянии 75 сантиметров от цели, что не соответствует действительности, так как у потерпевшего были ожоги, которые можно получить только при выстреле почти в упор. Гособвинитель парирует, что в своих заключениях эксперт не учитывал показания некоторых свидетелей и технические характеристики лодочного мотора.

Напомним, депутата Коркина обвиняют в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте в сентябре 2019-го. Мужчины ранее никогда не встречались, их познакомил Игорь Торощин, а первоначальная версия следствия заключалась в том, что погибший случайно застрелил себя сам. Однако позднее в деле появился подозреваемый – Александр Коркин. На предыдущем заседании суда 4 июня Коркин отказался давать показания, ссылаясь на утомление. При этом адвокат Коркина сообщил, что они не собираются затягивать процесс и ходатайствовать об оправдании в связи с истечением сроков данности.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 11.06.21

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