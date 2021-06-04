Депутат Коркин, обвиняемый в убийстве, отказался давать показания, сославшись на утомление

Очередное заседание по делу депутата Александра Коркина, подозреваемого в убийстве екатеринбуржца Сергея Титова по неосторожности, состоялось сегодня в Серовском районном суде, это заседание было перенесено с 28 мая по причине неявки обвиняемого.

По данным телеграм-канала «Новости Серова (Глобус)», где велась прямая трансляция заседания, сегодня были опрошены четыре свидетеля, а трое, в том числе и депутат Госдумы Игорь Торощин, не явились на судебное заседание. Особое внимание вызывает свидетель Альтман, которого не могут разыскать судебные приставы.

Как ранее писал «Новый День», жена погибшего на охоте Сергея Титова подозревает, что выстрелить в ее мужа мог не Александр Коркин, а Игорь Торощин.

Сам Александр Коркин сегодня отказался давать показания, ссылаясь на утомление. При этом адвокат Коркина сообщил, что они не собираются затягивать процесс и ходатайствовать об оправдании в связи с истечением сроков данности.

На следующем заседании, назначенном на 11 июня, в суде планируется перейти к прениям сторон.

Напомним, депутата Коркина обвиняют в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте в сентябре 2019-го. Мужчины ранее никогда не встречались, их познакомил Игорь Торощин, а первоначальная версия следствия заключалась в том, что погибший случайно застрелил себя сам. Однако позднее в деле появился подозреваемый – Александр Коркин.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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