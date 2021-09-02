Депутат Коркин снова не пришел в суд. Срок давности по его делу истекает через несколько дней

депутат Александр Коркин, осужденный за причинение смерти по неосторожности, снова не пришел на обжалование своего приговора, прислав копию больничного листа. Его адвокат попросил отложить рассмотрение апелляции. Потерпевшие были резко против.

«Я вообще не понимаю, что происходит, у меня давление за 200, жуткий приступ бронхиальной астмы, я приехала за 200 км», – сообщила суду мать погибшего Елена Титова. Вероника, вдова убитого Коркиным Сергея Титова заявила: «Мой ребенок остался без отца, я осталась без мужа, а Саша Коркин выбирает, где и когда ему удобнее». Тем не менее судья решила отложить заседание на 6 сентября. 3 сентября Коркин должен явиться к врачу для продления или закрытия больничного, но, по мнению его адвоката, он еще не поправился. Между тем срок давности по уголовному делу истекает 9 сентября. Если до этой даты приговор не вступит в законную силу, Коркин будет считаться несудимым.

Напомним, 5 сентября 2019 года екатеринбургский бизнесмен Сергей Титов, отправился на охоту в лес на реке Лозьве с группой других мужчин, в числе которых был и депутат заксо Александр Коркин. Во время охоты Титов был ранен в голову из ружья и скончался в больнице в феврале 2020 года. Сначала версия, которую отрабатывали следователи, заключалась в том, что мужчина ненароком застрелился сам, потянувшись за ружьем. Той же версии до конца придерживалась и защита Коркина. Но в июле 2020 года Коркину было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, хотя прежде он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.

24 июня 2021 года Серовский суд приговорил Коркина к году ограничения свободы. Также он должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тысяч рублей. При этом государственный обвинитель просил для Коркина полтора года ограничения свободы, а адвокат – полного оправдания. Обе стороны подали апелляции. Их должны были рассмотреть 18 августа в Свердловском областном суде. Но сам депутат не явился по болезни, его интересы представлял адвокат Ефремов. Со стороны потерпевшего были мать убитого – Елена Титова и вдова Вероника. Судья Ольга Белоусова приняла решение апелляцию без Коркина не рассматривать и перенесла заседание на 2 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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