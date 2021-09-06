Вдова бизнесмена, в убийстве которого обвинили депутата, требует заменить судью

В областном суде Свердловской области началось очередное заседание по делу бывшего депутата Александра Коркина, которого обвиняют в том, что он два года назад на охоте застрелил бизнесмена Сергея Титова. Сам Коркин на процесс не явился, он находится на больничном.

Судья Екатерина Щербина объявила о замене прокурора и переносе заседания на 9 сентября, на что очень бурно отреагировала жена покойного Сергея Титова Вероника. Она потребовала заменить судью, так как как заседание по причине болезни обвиняемого переносят уже в третий раз. «А если он год болеть будет? Так и будем откладывать?» – воскликнула в зале суда супруга погибшего. Ситуация осложняется тем, что 9 сентября выходит срок давности по уголовному делу.

Несмотря на то, что приговор бывшему депутату вынесли 24 июня, в силу он не вступил, так как Коркин подал апелляцию. «Дико и странно, что судья три раза откладывает процесс», – говорит потерпевшая, аргументируя свое требование заменить судью. Она также заявила, что возмущена частой сменой прокурора. «Это коррупция чистой воды, – сказала Вероника Титова «Новому Дню». – Я намерена подать жалобу. Судье абсолютно все равно, тут что-то не так».

Тем не менее в требовании заменить судью Веронике Титовой отказали за неимением доказательств. Судебный процесс перенесли на 9 сентября. «Нам не говорят, какая болезнь у Коркина, почему он так долго на больничном, – поясняет «Новому Дню» адвокат потерпевшей Дмитрий Жикин. – Моя подзащитная будет подавать жалобу в Свердловский областной суд. Девятого сентября истекает срок давности по делу, и мы боимся, что обвиняемый останется безнаказанным. Сроки здесь не переносятся». Также Дмитрий Жикин сказал своей подзащитной, что больничный Александра Коркина можно рассматривать как уклонение от процесса.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

Слух дня. Свердловским пенсионерам на выборы подарят по 150 рублей. / Дождя в сентябре не будет, леса продолжат гореть. / «Нужно валить из этой дыры» и «Обитель стоит – и хорошо»: как Верхотурье отметило день рождения старейшего на Урале женского монастыря (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»