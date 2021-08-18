Облсуд начал рассмотрение апелляции депутата, осужденного за убийство на охоте

Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляций на приговор депутату заксо от ЛДПР Александру Коркину, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности екатеринбуржцу Сергею Титову. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам депутат в зал суда не явился по болезни, его интересы представляет адвокат Ефремов. Со стороны потерпевшего – его мать Елена Титова и вдова Вероника. Судья – Ольга Белоусова.

Напомним, 24 июня 2021 года Серовский суд приговорил Коркина к году ограничения свободы. Также он должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тысяч рублей. При этом государственный обвинитель просил для Коркина полтора года ограничения свободы, а адвокат – полного оправдания.

Как уже сообщал «Новый День», потерпевший, екатеринбургский бизнесмен Сергей Титов, в сентябре 2019 года отправился на охоту в лес на реке Сосьве с группой других мужчин, в числе которых был и депутат заксо Александр Коркин. Во время охоты Титов был ранен в голову из ружья и скончался в начале 2020 года. Сначала версия, которую отрабатывали следователи, заключалась в том, что мужчина ненароком застрелился сам, потянувшись за ружьем. Той же версии до конца придерживалась и защита Коркина. Но в июле 2020 года Коркину было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, хотя прежде он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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