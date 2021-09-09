Вдова погибшего бизнесмена собирается обжаловать решение об отмене приговора депутату Коркину

Суд вынес решение по апелляционной жалобе Александра Коркина, обвиняемого в убийстве бизнесмена Сергея Титова. Суд постановил отменить приговор Коркина в связи с истечением срока давности.

Напомним, 24 июня 2021 года депутату назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, а также он должен был выплатить моральную компенсацию вдове и матери погибшего.

Так как выстрел в бизнесмена Титова произошёл 5 сентября 2019 года, сегодня – 9 сентября 2021 года срок давности по делу вышел. Тем не менее, защитник вдовы убитого Вероники Титовой намерен обжаловать приговор в Конституционном суде. «С момента смерти пострадавшего ещё не прошло два года, поэтому мы сможем обжаловать приговор, – сообщил «Новому Дню» адвокат Дмитрий Жикин. – У нас очень хорошие шансы в Конституционном суде».

Сам депутат Коркин от комментариев отказался, свой диагноз, из-за которого он несколько раз не являлся на процессы, не назвал. «Я желаю тебе всего хорошего, чтобы ты детей своих пережил, – крикнула вдова бизнесмена депутату Коркину после вынесения решения. – Ты мразь, Саша!»

«Он переносил заседание столько раз, мы и суд подбирали всегда такой, чтобы ему было удобно, – сказала Вероника Титова «Новому Дню». – В любом случае, мы с этим что-то сделаем. Бог все видит».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

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