На госканал обсуждать массшутинг в Казани позвали депутата, застрелившего человека

На телеканале ОТВ в программе «Парламентское время» обсудили массшутинг в казанской школе, где от рук бывшего выпускника погибли девять человек, включая семерых детей. В качестве приглашенного эксперта редакторы передачи выбрали депутата заксобрания Свердловской области Александра Коркина, который до недавнего времени представлял в облпарламенте ЛДПР. «Обсудили проблему безопасности детей в школах после недавних событий в Казани. И вообще проблемы в целом – воспитание подрастающего поколения! Дело не в организации безопасности, а в отношении воспитания и организации досуга детей! » – написал депутат на своей странице в фейсбуке.

Выбор спикера кажется несколько странным, ведь депутат проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве. Как писал «Новый День», осенью 2019 года на реке Сосьве он застрелил 30-летнего екатеринбуржца Сергея Титова – такова версия следствия. Мужчины не были знакомы друг с другом до рокового дня, они отправились на охоту в компании общего знакомого и просто оказались в одной лодке. «Сергей был знаком с Игорем Торощиным (он тоже был на охоте вместе с Коркиным и Титовым, – прим. ред.), а Торощин – друг Коркина, однопартиец его», – рассказывала «Новому Дню» мама погибшего Елена Титова.

Первоначально следствие отрабатывало фантастическую версию о том, что Титов сам выстрелил себе в голову, неудачно схватившись за ружье, однако спустя некоторое время изменило предположение – и в июле 2020 года депутату Александру Коркину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Взять и выстрелить в упор – как это понять «по неосторожности»? Я считаю, что это могло быть предумышленное убийство», – недоумевала мама погибшего.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

В Екатеринбурге освятят и спустят на воду яхты с именами дочерей Николая II. / Где безопасно гулять в Екатеринбурге – список парков без клещей. / Бизнес-центр депутата заксобрания снова банкротят. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»