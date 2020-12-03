Депутат заксо не пришел в суд по делу об убийстве из-за коронавируса

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Коркин заболел коронавирусом. Об этом стало известно сегодня во время заседания в Свердловском облсуде – там решают вопрос о переносе рассмотрения дела об убийстве по неосторожности, по которому депутат проходит обвиняемым, из Серова.

Процесс должен был рассматриваться в Серовском суде, но Коркин попросил перенести дело в любой суд в Екатеринбурге. Однако сегодня на заседание он не явился. Как передает корреспондент «Нового Дня», его адвокат предоставил справку о положительном тесте на коронавирус у подзащитного. Будет ли заксобрание полностью либо частично уходить на карантин из-за этого, пока неизвестно.

Добавим, мать погибшего ходатайствует о том, чтобы дело рассматривалось все-таки в Серове – она больна и ей тяжело ездить в Екатеринбург за 350 км. Отметим, народный избранник ранее пояснял, что хочет судиться в Екатеринбурге, потому что ему некомфортно ездить в Серов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пришел в суд с наркотиками в шортах. / От коронавируса умер отец экс-главы горздрава. / Суд прекратил производство по делу в отношении главы Кировского района Александра Лошакова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»