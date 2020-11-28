Вице-мэра атомного города случайно застрелили на охоте

На охоте случайно застрелили заместителя главы города Новоуральска Михаила Черницкого.

Эту информацию подтвердил «Новому Дню» представитель СУ СКР РФ по Свердловской области Максим Чалков. «По данному факту Алапаевским следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела назначены соответствующие экспертизы», – прокомментировали в ведомстве. Оружие изъято.

Напомним, в похожем преступлении обвиняется депутат заксо от ЛДПР Александр Коркин. В сентябре 2019 года Коркин смертельно ранил на охоте одного из своих знакомых, бизнесмена Сергея Титова. 8 февраля 2020 года раненый скончался.

Новоуральск, Евгения Вирачева

Новоуральск. Другие новости 28.11.20

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