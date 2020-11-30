СКР: вице-мэр Новоуральска был ранен в бедро и истек кровью до прибытия медиков

Замглавы Новоуральска Михаил Черницкий, погибший 28 ноября на охоте в Алапаевском районе, был случайно ранен другим охотником в бедро. Их спутники пытались оказать помощь раненому, вызвали скорую помощь, но Черницкий вскоре скончался от массивной кровопотери. Об этом сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области.

В отношении 41-летнего жителя города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, это он случайно выстрелил в вице-мэра из карабина «Вепрь-308 супер». Сейчас проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, допросы участников охоты. Оружие изъято.

Напомним, в субботу стало известно, что на охоте случайно застрелили заместителя главы города Новоуральска Михаила Черницкого. Как уже писал «Новый День», в похожем преступлении обвиняется депутат заксо от ЛДПР Александр Коркин. В сентябре 2019 года Коркин, по версии следствия, смертельно ранил на охоте одного из своих знакомых, бизнесмена Сергея Титова. 8 февраля 2020 года раненый скончался.

Новоуральск, Алапаевск, Елена Владимирова

Новоуральск, Алапаевск. Другие новости 30.11.20

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