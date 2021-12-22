Суд вынес приговор по делу о гибели на охоте вице-мэра Новоуральска

Алапаевский горсуд вынес приговор 42-летнему жителю Березовского Алексею Шамееву, который год назад на охоте случайно смертельно ранил вице-мэра Новоуральска Михаила Черницкого.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что охотника приговорили к полутора годам ограничения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить 2,3 млн рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибшего.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что Шамеев и Черницкий были друзьями, разрешение на ношение и хранение оружия у них имелось, как и лицензия на охоту на косуль.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 27 ноября 2020 года в лесах Алапаевского района. Шамеев выстрелил и случайно попал в бедро Черницкому. Их спутники пытались оказать помощь раненому, вызвали скорую помощь, но вскоре вице-мэр Новоуральска скончался от массивной кровопотери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Новоуральск, Елена Владимирова

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