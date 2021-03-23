Мэрия: почти половина екатеринбуржцев систематически занимаются физкультурой и спортом

В Екатеринбурге в 2020 году систематически занимались физкультурой и спортом 47,4% жителей. Такие данные привела начальник профильного управления мэрии Людмила Фитина, выступая в думе. По ее словам, к 2024 году этот показатель должен достигнуть 55%.

По словам чиновницы, за 2017-2020 годы на муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта» в Екатеринбурге было потрачено 5,9 миллиарда рублей. В том числе на эти деньги были реконструированы тренировочные площадки к футбольному ЧМ-2018 (СОК «Калининец», СК «Урал», стадион «Химмаш»), построены лыжероллерная трасса и легкоатлетический стадион на Эльмаше, спортивные площадки в нескольких районах города. Кроме того, в рамках проекта «Спорт в каждый двор» были установлены воркауты на 15 придомовых территориях.

Сейчас в Екатеринбурге эксплуатируются 2,5 тысячи спортивных объектов, а их единовременная пропускная способность возросла до 81 182 человек в час, сообщила Людмила Фитина. Общее число детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, выросло до 32 644. Доля спортсменов-разрядников в системе школы и училищ олимпийского резерва составила 52,3%, что на треть больше, чем планировалось по итогам муниципальной программы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.21

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