Екатеринбургский депутат выступил против бесплатного спорта: «У нас капитализм, а не социальное государство»

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников выступил против бесплатного доступа горожан к спортивным площадкам. По мнению народного избранника, муниципальные спортивные учреждения должны быть коммерческими, чтобы зарабатывать деньги.

Выступление Колесникова прозвучало после доклада начальника управления физкультуры и спорта Людмилы Фитиной в думе. Несколько депутатов указали чиновнице, что жители жалуются на невозможность посещения недавно отстроенных спортивных объектов. Так, до сих пор закрыта внутренняя территория «Екатеринбург Арены», на легкоатлетические дорожки СОК «Калининец» можно попасть только в определенные часы, а стадион «Уралмаш» после присоединения к Уральской футбольной академии стал недоступен для местных жителей.

«Я хочу напомнить коллегам, что у нас в стране капитализм. Давайте жить в этих реалиях. Какие бесплатные посещения могут быть? Наоборот, надо больше коммерциализироваться и научиться зарабатывать деньги спортивным учреждениям и предприятиям. Отдали уралмашевский стадион Академии футбола, и там действительно все развивается. На «Динамо» все правильно огородили, за каток берут хоть какую-то копеечку, люди все равно ходят. У нас капитализм, а не социальное государство. Почему мы должны бесплатно пускать кого-то на стадион, в который вложился бюджет, чтобы выгуливать собак?» – заявил Александр Колесников.

Людмила Фитина, выступая с докладом, указала, что в Екатеринбурге в спортивных школах бесплатно занимаются 32 644 детей и подростков. Учреждения получают финансирование из бюджета в рамках муниципального задания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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