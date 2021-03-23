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Вторник, 23 марта 2021, 13:37 мск

Новости Екатеринбург

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С завтрашнего дня областью руководит Высокинский: Куйвашев уйдет в отпуск

Губернатор Евгений Куйвашев с завтрашнего дня, 24 марта, уходит в плановый отпуск на две недели.

Как сообщает департамент информполитики, исполнять обязанности губернатора до 7 апреля будет его первый заместитель Александр Высокинский. Соответствующее распоряжение подписано Евгением Куйвашевым.

Добавим, сегодня Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Ханты-Мансийске, где примет участие в совещании по вопросам национальной безопасности в УрФО под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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