Еженедельное заседание правительства перенесли

Заседание областного правительства, которое обычно собирается по четвергам, сегодня не состоялось.

В департаменте информполитики «Новому Дню» пояснили, что мероприятие перенесено в связи с рабочим графиком главы региона и членов правительства.

Как сообщал «Новый День», губернатор Евгений Куйвашев находился в отпуске до 7 апреля.

Исполняющим обязанности главы региона на время своего отсутствия он назначил первого зама Александра Высокинского. Но Высокинский в начале недели уехал в Ташкент – там с 5 по 8 апреля проходит выставка «Иннопром».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.21

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