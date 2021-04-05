Свердловская область опять осталась без власти

Екатеринбург и Свердловская область сегодня опять остались совсем без руководства: глава города Алексей Орлов и и.о.губернатора Александр Высокинский выехали в Ташкент, где на этой неделе проходит выставка «Иннопром».

На официальном сайте выставки указано, что Высокинский примет участие в пленарной сессии «Россия – Узбекистан: Промышленный диалог». Указано, что к дискуссии приглашены главы регионов России и Узбекистана, региональных торгово-промышленных палат и компаний, которые обсудят актуальные вопросы межрегионального сотрудничества, представят инвестиционные проекты в своих регионах, поделятся опытом по работе с международными инвесторами. То, что Алексей Орлов также находится в Ташкенте, подтвердили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что губернатор Евгений Куйвашев до 7 апреля находится в отпуске.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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