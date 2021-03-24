На городском пруду мужчина провалился под лед (ВИДЕО)

Сегодня утром в Екатеринбурге на городском пруду мужчина провалился под лед.

Провалился под лед

Мужчина шел по ледовой тропе через Исеть от «Динамо» в сторону Ельцин-центра. На середине пути оказалась большая проталина. Уралец не растерялся и решил ее перепрыгнуть, но у него не получилось это сделать, и он оказался в воде. Очевидец из окна ближайшего здания снял, как мужчина выкарабкивается из ледяной воды. Судя по словам автора ролика, он наблюдает подобное на этом месте не впервые.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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