Плюс 7 и проталины: десятки людей выходят на лед городского пруда (ВИДЕО)

Несмотря на температуру до плюс 7 градусов и проталины, люди продолжают выходить на лед городского пруда. Сегодня «бессмертных» ловили сотрудники полиции, МЧС и ГИМС. Как сообщил госинспектор по маломерным судам Александр Чернов, нарушителям, тем, кто выходит на лед, игнорируя запрещающие таблички, грозит штраф до 5 тысяч рублей. Впрочем, сегодня вид сотрудников в форме никого из пешеходов не смутил. Подтаявший лед тоже не помеха. «Плохая идея, не повторяйте», – прокомментировал один из пешеходов и пояснил, что на самом деле вдоль тропинки на льду Исети видна вода, однако так идти гораздо быстрее.

«Бессмертные» на городском пруду

Добавим, на этой неделе на городском пруду случилось уже два ЧП. Во вторник по льду шли две школьницы, одна из них провалилась и ушла под воду, но смогла зацепиться за лед и вылезти. А вчера под лед провалился мужчина – на видео, которое публиковал «Новый День», заметно, что на его пути оказалась большая проталина, мужчина пытался ее перепрыгнуть, но не смог.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

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