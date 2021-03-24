В пандемию Covid-19 свердловчане стали меньше болеть и умирать от туберкулеза

В Свердловской области в год пандемии Covid-19 снизилось число заболевших и умерших от туберкулеза. Врачи отмечают, что, возможно, свою роль сыграли использование защитных масок и карантинные ограничения, а также возросшее в пять раз количество исследований легких на КТ. Были случаи, когда помимо коронавируса у пациентов диагностировали туберкулез и другие заболевания на ранних стадиях.

Всего в 2020 году было выявлено 2 201 случай активной формы туберкулеза, что на 16% ниже уровня позапрошлого года, сообщила на пресс-конференции начальник отдела санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора Светлана Перминова. По ее словам, в год пандемии было снижение профилактических осмотров взрослого населения (флюорография), но область уложилась в санитарный норматив: было обследовано 70% свердловчан, тогда как в 2019 году этот показатель достигал 80%. Охват детей профосмотрами на туберкулез был выше: 95% среди годовалых младенцев и 86% среди детей до 14 лет. Также, по словам Перминовой, в регионе на 98% была выполнена вакцинация детей от туберкулеза.

Главный внештатный фтизиатр минздрава Свердловской области Наталья Камаева добавила, что в 2020 году заболели туберкулезом 101 ребенок и 20 подростков. Практически у всех инфекция была выявлена при профилактической иммунодиагностике (проба Манту).

«Свердловская область демонстрирует положительные тренды по снижению заболеваемости туберкулезом на протяжении последних семи лет. В регионе уменьшилось число пациентов с вновь выявленным туберкулезом, снижается количество бактериовыделителей, больше выздоравливает людей от туберкулеза, меньше умирает. В 2020 году смертность от туберкулеза уменьшилась на 9%, в абсолютных числах за семь лет количество умерших сократилось вдвое. На сегодняшний день мы регистрируем самый низкий уровень смертности от туберкулеза в Свердловской области за всю историю наблюдений, начиная с 1917 года», – сообщил заместитель главного врача Свердловского противотуберкулезного диспансера Игорь Черняев.

Тем не менее, по словам медика, в регионе остается серьезной проблема сочетанной патологии, когда у пациента одновременно ВИЧ и туберкулез. Черняев также отметил, что сокращение числа больных туберкулезом объясняется своевременной диагностикой заболевания, то есть инфекция меньше распространяется среди людей. Несмотря на то, что количество флюорографических исследований во время пандемии сократилось, зато в пять раз выросло число КТ легких. «У нас были случаи, когда мы выявляли активный туберкулез у пациента, который обращался к врачу или его доставляли в больницу из-за коронавируса. Да, тогда одновременно лечили обе болезни», – добавил спикер.

Медики подчеркнули, вероятность заболеть туберкулезом есть у каждого человека, но риск выше у тех, кто ведет асоциальный образ жизни, плохо питается, имеет хронические болезни легких и желудочно-кишечного тракта, не проходит ежегодные профосмотры. «Нужно понимать, что туберкулез – это проблема не внешняя, а внутренняя. На территории Свердловской области проживают люди, которые сталкивались с больными туберкулезом и были инфицированы. На сегодняшний день примерно 70-80% людей старше 30-40 лет инфицированы микобактериями туберкулеза. Разовьется ли болезнь от бактерий или нет, непосредственно зависит от самого человека – его образа жизни, питания, иммунитета, отсутствие употребления психоактивных веществ и курения. Необходимо заботиться о своем здоровье и при любых признаках болезни сразу обращаться к врачу», – заключил Игорь Черняев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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