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Вакцинация детей началась

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Пятница, 4 февраля 2022, 12:28 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге поставили мобильный пункт проверки легких

В Екатеринбурге два дня в центре города будет работать мобильный пункт флюоорграфии. Пройти исследование, которое медики рекомендуют делать раз в год, можно бесплатно 4 и 5 февраля с 10:00 до 20:00 на улице Вайнера возле ТРЦ «Гринвич». Результаты будут отдавать сразу.

На Урале в первый год пандемии стало меньше заболевших и умерших от туберкулеза. Врачи отмечают, что этому способствовало использование защитных масок и карантинные ограничения, а также возросшее в пять раз количество исследований легких. Были случаи, когда помимо коронавируса у пациентов диагностировали туберкулез и другие заболевания на ранних стадиях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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