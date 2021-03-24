Развязку у «Калины» не закроют для движения транспорта во время реконструкции

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сегодня на пресс-конференции заявил, что при реконструкции развязки у «Калины» движение транспорта не будет остановлено.

«С точки реализации дорожного движения в проекте реконструкции предусмотрено, что всё будет выполняться без остановки дорожного движения. Поэтапно изменяя приоритетность и траекторию движения. Думаю, что больших ограничений, чем действуют сейчас, не возникнет», – разъяснил министр.

Конкурс по отбору подрядчика был объявлен в начале марта, сбор заявок заканчивается 29 марта. Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов не стал называть сроки начала работ до того, как станет известен главный подрядчик проекта. «Сейчас завершаются конкурсные процедуры. Давайте дождемся их окончания, и будет определён подрядчик. Это очень значимый объект для нашего города. Я думаю, по этому поводу мы сделаем отдельную пресс-конференцию с министром транспорта Свердловской области».

Реконструкцию «Калины» планировали давно, но приступить к реализации удалось только в этом году. «Этот объект по рангу сравним с ЕКАД. И является очень большой инфраструктурной проблемой, к которой мы давно подбирались и сейчас выходим на стадию реализации, отметил на пресс-конференции Василий Старков. – Предварительно на уровне федерального минтранса получено одобрение реализации проекта. Пока темпы подготовки не очень быстрые, но мы планируем их наращивать и реализовать его за ближайшие 2-3 года.

Как ранее сообщал «Новый День», первые подготовительные работы стартуют уже в этом году, они потребуют около 100 млн рублей. Фактически перестраивать мосты начнут в 2023-м: в следующем году на «Калину» выделили тоже чуть более 100 миллионов, на 2023-й – 2,4 млрд рублей, на 2024-й – 3,5 млрд. Завершить реконструкцию предполагается в декабре 2024 года. Как будет выглядеть новая развязка можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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