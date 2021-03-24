Алексей Орлов предложил открыть башню мэрии с курантами для экскурсий

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил проводить экскурсии горожан на крышу администрации. Речь идет о башне с курантами, вход в которую сейчас разрешен только сотрудникам мэрии.

«Наша ратуша любима горожанами за башню со шпилем и часами – курантами. Главные часы Екатеринбурга – самые большие на Урале. Может быть, пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии? Было бы вам интересно побывать в сердце администрации и взглянуть на город с высоты?» – спросил мэр у подписчиков в Instagram.

Алексей Орлов также добавил, что изображение администрации Екатеринбурга хорошо бы смотрелось на новой купюре в 5000 рублей, о выпуске которой вчера заявил Центробанк.

«Хотя в Екатеринбурге есть и другие интересные достопримечательности – гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета. Давайте вместе подумаем, какой из десятков знаковых объектов нашего города мог бы попасть на новую банкноту», – написал градоначальник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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