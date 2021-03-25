Единороссы «выбрали» нового мэра Красноуфимска

«Единая Россия» объявила, что в конкурсе на должность главы Красноуфимска поддерживает юриста Михаила Конева. Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета.
В пресс-службе СРО ЕР сообщили, что Михаилу Коневу – 51 год, сейчас он занимается частной юридической практикой, а до этого, с 2014 по 2019 год, работал в МКУ администрации Екатеринбурга «Городское благоустройство».
Решение отправлено во фракцию ЕР Красноуфимской городской думы.
Добавим, что сегодня в городе состоится заседание гордумы, на котором депутаты выберут мэром одного из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией: Михаила Конева или директора ООО «Инфотек» Александра Михайлова.
Срок полномочий действующего главы Вадима Артемьевских истекает на днях.
Красноуфимск, Елена Владимирова
Красноуфимск. Другие новости 25.03.21
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