Единороссы «выбрали» нового мэра Красноуфимска

«Единая Россия» объявила, что в конкурсе на должность главы Красноуфимска поддерживает юриста Михаила Конева. Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета.

В пресс-службе СРО ЕР сообщили, что Михаилу Коневу – 51 год, сейчас он занимается частной юридической практикой, а до этого, с 2014 по 2019 год, работал в МКУ администрации Екатеринбурга «Городское благоустройство».

Решение отправлено во фракцию ЕР Красноуфимской городской думы.

Добавим, что сегодня в городе состоится заседание гордумы, на котором депутаты выберут мэром одного из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией: Михаила Конева или директора ООО «Инфотек» Александра Михайлова.

Срок полномочий действующего главы Вадима Артемьевских истекает на днях.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Красноуфимск. Другие новости 25.03.21

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