Жителя уральской глубинки оштрафовали на полмиллиона за пост в соцсети

43-летний житель Нижней Туры должен заплатить 500 тысяч рублей штрафа за пост в соцсети. Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, в марте прошлого года мужчина в открытом сообществе под новостью оставил пост, который заинтересовал сотрудника полиции из центра противодействия экстремизму. Уточняется, что пост уралец написал с мобильного телефона, но в его доме проходили обыски, изымались некие предметы (следователи не уточняют, какие именно и сколько), допрашивались свидетели, проводилась комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма, это ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Приговором Центрального окружного военного суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Аналогичный штраф летом 2020 года получила псковская журналистка Светлана Прокопьева. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено в феврале 2019 года после ее выступления в ноябре 2018 года в эфире псковского «Эха Москвы». Материал с текстом выступления под названием «Репрессии для государства» затем был опубликован на сайте издания «Псковская лента новостей». В нем журналистка рассуждала о причинах взрыва в пункте пропуска в здании Управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года: тогда 17-летний анархист активировал самодельное взрывное устройство (сам он погиб, несколько сотрудников ведомства получили ранения). Апелляция обвинительный приговор не отменила. К настоящему времени она уже выплатила штраф.

Нижняя тура, Людмила Прокофьева

Нижняя тура. Другие новости 25.03.21

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