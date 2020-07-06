«Штраф в 500 тысяч рублей – за что?»: приговор Светлане Прокопьевой назвали ударом по свободе слова СЖР вступился за псковскую журналистку

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Запрета на журналистскую деятельность нет.

Напомним, 3 июля прокурор запросил для Прокопьевой 6 лет колонии общего режима и 4 года запрета осуществления профессиональной деятельности.

Журналистка не признала вину и заявила, что будет обжаловать приговор. «Я не рассчитывала на то, что меня признают невиновной, будем обжаловать», – сказала Прокопьева представителям СМИ после вынесения приговора.

Уголовное дело в отношении журналистки было возбуждено в феврале 2019 года после ее выступления в ноябре 2018 года в эфире псковского «Эха Москвы». Материал с текстом выступления под названием «Репрессии для государства» затем был опубликован на сайте издания «Псковская лента новостей». В нем журналистка рассуждала о причинах взрыва в пункте пропуска в здании Управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года: тогда 17-летний анархист активировал самодельное взрывное устройство (сам он погиб, несколько сотрудников ведомства получили ранения).

Прокопьева сегодня вновь заявила, что «в тексте не было оправдания терроризма». «Никогда я не оправдывала терроризм и не буду оправдывать терроризм. Странно, что меня вообще в этом заподозрили», – цитирует журналистку «Интерфакс».

Ранее несколько десятков изданий выступили в защиту Прокопьевой. Правозащитники и представители общественности заявляли, что журналистка ни в чем не виновата, отмечая, что она имела полное право анализировать причины инцидента.

С приговором не согласились и в Союзе журналистов России. По мнению главы организации Владимира Соловьева, приговор «должен быть пересмотрен в других инстанциях», а штраф отменен.

«Я рад, что она останется на свободе, надеюсь, что в этом сыграло свою роль и гражданское и журналистское сообщество. Но штраф в 500 тысяч рублей – за что?», – сказал Соловьев, напомнив, что эксперты не обнаружили в тексте Прокопьевой оправдание терроризма. «Наказание за слова – это удар по свободе слова и международному имиджу России», – добавил глава СЖР.

В комиссии по свободе информации и правам журналиста Совета при президенте по правам человека (СПЧ) назвали дело Прокопьевой адсурдным. «На тему мотивации террористов, зарождения терроризма как явления написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления», – отмечается в заявлении комиссии.

Псков, Наталья Петрова

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