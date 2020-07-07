«К делам Голунова и Прокопьевой добавилось дело Сафронова»: «Ъ» поддержал своего бывшего журналиста, обвиненного в госизмене

ИД «Коммерсантъ» выступил с заявлением в поддержку советника главы «Роскосмоса», своего бывшего журналиста Ивана Сафронова, задержанного ФСБ по обвинению в государственной измене.

В нем отмечается, что Сафронов проработал в «Коммерсанте» около десяти лет. «Иван – настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них», – заявили в «Ъ», подчеркнув, что «подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным».

В заявлении также говорится, что «практика последних лет показывает, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью, – будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации». При этом «людям, обвиненным в госизмене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены», – отмечается в заявлении.

«К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова», – заключили в «Коммерсанте», потребовав «максимальной публичности и гласности производства по этому делу и немедленного допуска адвокатов».

Ранее на задержание Сафронова отреагировал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, его советник не имел допуска к закрытой информации. Рогозин отметил, что Сафронова пригласили работать в «Роскосмос» полтора месяца назад для освещения деятельности госкорпорации. Он добавил, что знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил для «Коммерсанта» и «не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности». Глава госкорпорации не сомневается в том, что следствие во всем объективно разберется, передает ТАСС.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что задержание советника Дмитрия Рогозина не связано с текущей работой в госкорпорации.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

О задержании в Москве советника Рогозина стало известно утром 7 июля. По версии ФСБ, что бывший журналист собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

По последним данным, Сафронов доставлен в Лефортовский суд Москвы, где будет рассматриваться вопрос о его заключении под стражу.

Тем временем у здания ФСБ на Лубянке проходят одиночные пикеты журналистов в поддержку Ивана Сафронова. К настоящему времени задержаны 7 пикетчиков, среди которых журналисты «Ъ».

Москва, Наталья Петрова

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