Около здания ФСБ задержаны семь журналистов

В Москве около здания Федеральной службы безопасности задержаны уже семь журналистов, вышедших на пикет в поддержку подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова.

Среди задержанных сотрудники «Коммерсанта» Александр Черных, Марианна Беленькая и Елена Черненко, а также журналист «Проекта» Ольга Чуракова, передает «Интерфакс».

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронов, который в мае был назначен советником главы «Роскосмоса», был задержан утром по обвинению в госизмене. С ним проведены следственные действия. Во второй половине дня он был доставлен в Лефортовский суд для избрания меры пресечения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.20

Чиновникам пропишут наказание за хамство: Госдума составит список оскорблений, за которые будут штрафовать. / «К делам Голунова и Прокопьевой добавилось дело Сафронова»: «Ъ» поддержал своего бывшего журналиста, обвиненного в госизмене. / Курорты Болгарии просят власти открыть границы для россиян. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»