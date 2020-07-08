«Дело просто пустое»: доказательств вины Сафронова в госизмене нет – адвокат

В уголовном деле советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова нет доказательств его вины в государственной измене. С таким утверждением выступил его адвокат Иван Павлов.

«Следствие никак не обосновало свои подозрения по отношению к Ивану», – сказал защитник в эфире радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что дело против советника Дмитрия Рогозина «просто пустое». «В нем нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений», – уверяет адвокат.

Иван Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит от 12 до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, Сафронов не имел доступа к секретным сведениям. В тот же день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест на месяц и 30 суток.

По словам Павлова, ФСБ подозревает Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. Российская спецслужба полагает, что конечный получатель данной информации – США. По версии следствия, Сафронов был завербован с 2012 года, а сведения, содержащие гостайну, передал через интернет в 2017 году.

Сафронов свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Он связывает уголовное преследование со своей профессиональной журналистской деятельностью. Павлов в свою очередь отметил, что его подзащитный сам до сих пор не знает, в чем состоит суть подозрений.

Адвокат также сообщил, что дело против Сафронова возбудили 6 июля, и оно уже насчитывает 7 томов. Это, по его словам, свидетельствует о том, что Сафронов давно находился в разработке.

Тем временем власти Чехии отказались комментировать ситуацию с арестом Сафронова. «Без комментариев!» – приводит слова первого вице-премьера и министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека издание Deník N.

Москва, Наталья Петрова

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