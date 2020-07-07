Советник главы «Роскосмоса» задержан сотрудниками ФСБ

В Москве задержан советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

По его сведениям, вероятная причина задержания чиновника – подозрение в государственной измене. Операцию по задержанию Сафронова проводили сотрудники ФСБ, передает «Эхо Москвы».

Отмечается, что Сафронов был назначен на должность советника руководителя «Роскосмоса» около двух месяцев назад. Он курировал некоторые специальные программы, а также занимался формированием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий. До этого Сафронов работал журналистом в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».

В «Роскосмосе» информацию о задержании советника главы ведомства не комментируют.

Обновлено. «Роскосмос» подтвердил задержание Сафронова по делу о госизмене. В госкорпорации уточнили, что задержание Сафронова не связано с его текущей работой в «Роскосмосе», передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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