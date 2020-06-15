Петербургского ученого обвинили в шпионаже в пользу Китая

Петербургский ученый, президент Арктической академии наук 78-летний Валерий Митько стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Ему предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Китая.

Согласно версии следствия, ученый во время поездки в КНР передал китайским спецслужбам материалы, составляющие гостайну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката исследователя, главу правозащитного центра «Команда 29» Ивана Павлова.

По словам защитника, Дзержинский суд Санкт-Петербурга в феврале санкционировал домашний арест для Митько. 5 июня суд продлил меру пресечения до 10 октября.

Адвокат не стал раскрывать подробности дела. Ученый вину не признает.

Дело расследует петербургское управление ФСБ, в ведомстве ситуацию не комментируют.

По словам источника «Интерфакса», секретная информация, которую, как уверяет следствие, Митько передал в Китай, касалась разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. По версии следователей, ученый занимался сбором этих материалов по шпионскому заданию в период с марта 2017 года по март 2018 года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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