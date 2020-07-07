ФСБ заподозрила советника Рогозина в передаче секретных сведений НАТО

ФСБ подтвердила возбуждение уголовного дела о государственной измене в отношении советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Ему грозит до 20 лет колонии.

По версии российской спецслужбы, задержанный чиновник собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведений о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Данная статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

По месту жительства Сафронова проводится обыск, передает ТАСС.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что задержание советника Дмитрия Рогозина не связано с текущей работой в госкорпорации.

Иван Сафронов был назначен советником по информационной политике главы «Роскосмоса» в середине мая текущего года. Прежде он работал журналистом в ИД «Коммерсантъ», затем в газете «Ведомости». Софронов занимался военной и космической тематиками.

Москва, Наталья Петрова

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