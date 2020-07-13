Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Он отрицает вину

Следствие предъявило обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ) советнику главы «Роскосмоса», бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов. По словам защитника, Сафронов вину не признал.

Павлов отметил, что его подзащитному непонятно предъявленное обвинение. По словам защитника, неясно кем, по версии следствия, был завербован Сафронов, какие сведения, кому, как передавал и в какое время, передает «Интерфакс».

В настоящее время у СИЗО «Лефортово», где находится Сафронов, акцию в его поддержку проводят журналисты. По информации «Коммерсанта», там собралось несколько десятков человек, по меньшей мере 14 участников акции задержаны.

Как сообщал «Новый День», Иван Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве оперативниками ФСБ по подозрению в госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии. По версии российской спецслужбы, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. В свою очередь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, Сафронов не имел доступа к секретным сведениям. В тот же день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест на месяц и 30 суток.

Сафронов свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Он связал уголовное преследование со своей профессиональной журналистской деятельностью.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.07.20

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