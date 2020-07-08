В СПЧ следят за делом Сафронова

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что уголовное дело советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, связано с «очень деликатной сферой». Об этом, как передает корреспонлент РИА «Новый День», Фадеев сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы в соответствии с нашими полномочиями принимаем меры, усилия к тому, чтобы узнать, как содержится Сафронов в месте лишения свободы – все ли там в порядке. Надеюсь, в ближайшее время эта информация будет. Сейчас очень много «хайпа» вокруг этого, но нет никакой информации, кроме того, что он задержан, что дело, рассматриваемое в суде, состоит из семи томов. Сейчас, ничего не понимая и не имея информации, как-то высказываться я не решусь. Надо подождать», – сказал глава СПЧ.

Фадеев пояснил, что тема слишком «деликатная». «Это же очень тонкая сфера – вооружение, армия, тем более, торговля оружием. Я был главным редактором журнала «Эксперт» долгие годы, и сам не позволял публиковать некоторые материалы, но, несмотря на это один раз эксперт получил штраф за разглашение гостайны. Слава Богу, ни о каком шпионаже речь не шла. Была серьезная публикация, и мы получили предупреждение и штраф, хотя там все было открытие источники. Когда вы 10 открытых источников осмысливаете и соединяете в один текст, то получаете другое качество – видимо это и имели ввиду соответствующие институты, когда нас штрафовали», – сказал он.

Председатель комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко со своей стороны отметил, что Совет намерен в своей позиции отталкиваться от мнения профессионального сообщества.

Как сообщал «Новый День», Иван Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит от 12 до 20 лет колонии. В ФСБ сообщили, что Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, Сафронов не имел доступа к секретным сведениям. В тот же день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест на месяц и 30 суток.

По версии следствия, Сафронов был завербован с 2012 года, а сведения, содержащие гостайну, передал через Интернет в 2017 году. Сафронов свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

Москва, Мария Вяткина

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