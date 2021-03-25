В свердловском отделении ЛДПР сменилось руководство

Новым координатором свердловского отделения ЛДПР стал Александр Каптюг, ранее возглавлявший екатеринбургскую ячейку партии. Пока что его статус «исполняющий обязанности», официальное назначение произойдет после представления высшего совета партии. Каптюг сменил на руководящем посту депутата Антона Гусева, проработавшего координатором более четырех лет.

«Это плановое и ожидаемое решение. В партии постоянно проходит процедура ротации. Скоро будут большие выборы, и нам нужно максимально привлечь кадровый потенциал и усилить работу депутатского корпуса. Этим направлением займется Антон Гусев, он как руководитель фракции ЛДПР в городской думе выполняет большой объем работы. Александр Каптюг будет заниматься организационно-партийными делами и подготовкой к выборам», – рассказал «Новому Дню» глава аппарата регионального отделения ЛДПР Антон Безденежных.

На этой неделе партию покинул свердловский депутат Михаил Зубарев. Политологи указывают, что у ЛДПР в регионе большие проблемы, и, возможно, сентябрьские выборы в Госдуму станут для жириновцев последними.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/719548.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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