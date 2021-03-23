Эксперты: «Возможно, это будут последние выборы для ЛДПР»

Выход лидера фракции ЛДПР в заксо Михаила Зубарева из состава партии дал повод поговорить о ближайших перспективах либерал-демократов в целом. Опрошенные редакцией политологи считают, что у ЛДПР, как свердловского отделения, так и у федералов – большие проблемы. И дело не в свердловском депутате.

По мнению политтехнолога Михаила Коробельникова, возможно, что выборы в Госдуму 2021 года вообще станут для ЛДПР последними. «Возможно, в этом году ЛДПР еще удастся сохранить тот процент, который они набрали на прошлых выборах. Но очень многое будет зависеть от новых партий, от того, как они выступят. Прежде всего, «Новые люди», которые шумят, и коммунисты, которые постоянно выясняют отношения между собой, и привлекают внимание электората. Захар Прилепин, который со своей партией недавно влился в СР, вообще по харизме похож на Жириновского – те же горящие глаза, тот же темперамент. А сам Жириновский в последнее время сдает. Он пытается создавать какие-то информповоды, но получается не очень. Думаю, что после этих выборов ЛДПР будет как-то уходить, проходить какую-то трансформацию».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин согласен, что ЛДПР переживает не лучшие времена, причем именно свердловское отделение. «Кроме бренда и имиджа лидера партии в нашем отделении ничего нет. Ярких фигур там нет, особых планов нет, интересных политтехнологов у них нет, – поделился Гагарин. –Лучшие времена у них были тогда, когда с ними работал политтехнолог Эдуард Абелинскас (скончался в 2010 году – прим.ред.) После этого никаких особых успехов у них не было. Особых перспектив я здесь не вижу».

Что касается собственно Михаила Зубарева, то Гагарин назвал его поступок «вполне понятным ростом политика». «Вероятно, решение согласованное. Кажется, его сватали в Асбест, по слухам – на пост главы города. В этом случае хозяйство ему достанется беспокойное. Хочется пожелать терпения, выдержки и политической мудрости», – отметил Гагарин.

Напомним, сегодня депутат заксо от ЛДПР Михаил Зубарев официально подтвердил, что покинул партию. При этом он заявил, что «не переметнулся в другую партию, не «метит в главы», «не строит заговоры» и вообще не делает многого из того, что ему приписывают некоторые СМИ.

Добавим, что редакция РИА «Новый День» направила в центральный аппарат ЛДПР запрос с просьбой предоставить комментарий относительно выхода Зубарева из партии. Ответ пока не получен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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