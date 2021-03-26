Жаркая весна и дождливый август – синоптики рассказали о погоде на ближайшие полгода (КАРТА)

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз температуры воздуха и осадков на вегетационный период – с апреля по сентябрь 2021 года включительно.

Апрель

Второй весенний месяц на Урале, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в этом году будет теплее обычного. Температура воздуха ожидается выше нормы. Среднемесячная температура воздуха в этом месяце, напомним, для Свердловской области составляет +4 градуса.

Май

В мае, среднемесячная норма для которого составляет +10,9 градуса, тоже будет скорее теплым – причем обойдется и без существенных дождей.

Июнь

Первый летний месяц на Урале тоже будет теплым, предсказывают синоптики, даже немного выше нормы. Для июня она составляет +15,9 градуса. В Гидрометцентре России уточняют, что на Урале может сложиться и дефицит осадков.

Июль

Если долгосрочный прогноз сбудется, то в июле будет жарко. Средняя температура месяца составляет +18,5 градуса. По прогностическим картам Гидрометцентра, Екатеринбург находится в «розовой» зоне, так обозначены регионы, где будет теплее обычного.

Август

В последнем месяце лета на Урале температура воздуха, согласно заключению Гидрометцентра, будет ниже нормы – для этого месяца она составляет +15,1 градуса. Не исключено, что погоду подпортят и дожди. Ожидается, что осадков будет больше, чем обычно.

Сентябрь

Наконец, сентябрь обещает выдаться в Свердловской области теплым. Среднемесячная температура воздуха +9,6 градуса. Ожидается, что и в этом году она будет такой же или чуть теплее. Аномалий с осадками синоптики не ждут.

Напомним, вероятность прогноза Росгидрометцентра составляет 69-72%. Например, июль 2020 года по долгосрочному прогнозу должен был быть самым холодным и дождливым, а по факту стал очень жарким, когда дневные температуры в Екатеринбурге превышали 30 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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