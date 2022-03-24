Жаркий апрель и холодный июль. Синоптики дали прогноз на весну и лето (ФОТО)

Синоптики Росгидрометцентра дали прогноз на весну, лето и начало осени. На Урале апрель и май ожидаются теплее, чем обычно, а вот с летом свердловчанам в этом году может не повезти.

Апрель

Средняя месячная температура на Урале будет выше нормы, по данным Гидрометцентра. При этом ожидается и дефицит осадков. Кстати, в прошлом году среднемесячный показатель температуры воздуха в апреле составил 7 градусов, это выше нормы, которая составляет примерно 4,7 градуса.

Май

Последний весенний месяц также обещает быть теплее обычного и теплее, чем в прошлом году. Если в 2021-м среднемесячная температура мая составила 18,5, то в 2022-м будет жарче. По данным метеонаблюдений последних 30 лет, воздух в этом месяце нагревался до 12 градусов, но с 2019 года показатель всегда выше. Аномалий с осадками не ожидается.

Июнь

В Свердловской области июнь может оказаться теплее, чем в предыдущие годы, но преимущественно в северной части региона. В Екатеринбурге температура воздуха будет в рамках нормы. В прошлом году средняя температура месяца составила 19,3 градуса, а за последние 30 лет – 17,1 градус.

Июль

Любители прохлады смогут передохнуть в середине лета – по данным Гидрометцентра, в июле температура воздуха будет ниже, чем в 2021-м. Тогда средняя температура месяца составила 19,3 градуса, чуть превысив среднее значение за 30 лет – оно составляет 19 градусов.

Август

Последний месяц лета будет теплым, аномалий не ожидается. Средняя температура этого месяца в Екатеринбурге за последние 30 лет метеонаблюдений составляет 16,1 градуса, а вот в прошлом году было значительно жарче – 20,3 градуса.

Сентябрь

В прошлом году лето закончилось ровно по календарю – сентябрь выдался даже более холодным, чем обычно (в среднем температура воздуха составляет 10,1, а в 2021-м была 8,7 градуса). В этом году, судя по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, ожидается теплый сентябрь.

Каким был прогноз на прошлое лето, можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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