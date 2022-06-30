В июле на Урал придет 30-градусная жара

В Екатеринбург придет по-летнему жаркая погода, сообщают синоптики. Уже в первой половине июля стоит ожидать потепления. По данным сервиса Gismeteo, прохлада продержится еще чуть меньше недели, но уже со следующей среды, 6 июля, воздух начнет прогреваться днем до +24 градусов, будет солнечно, ясно, а к выходным – 9 и 10 июля – столбики термометров поднимутся до +30, причем жара будет стоять несколько дней.

Метеоролог Евгений Тишковец в программе «Соловьев Live» также рассказал, что в России будет жаркий июль. «По моим оценкам, ожидается превышение нормы с дефицитом осадков, грядущий июль будет теплый и засушливый», – сказал он.

Ранее Гидрометцентр России выпустил долгосрочный прогноз, согласно которому в июле ожидалось похолодание. «В июле температура воздуха будет ниже, чем в 2021-м. Тогда средняя температура месяца составила 19,3 градуса, чуть превысив среднее значение за 30 лет – оно составляет 19 градусов», – сообщалось ранее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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