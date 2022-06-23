На Екатеринбург движется холодный фронт – резко похолодает до +11

В Екатеринбурге и Свердловской области до конца недели простоит теплая, солнечная погода, осадков почти не ожидается, днем воздух будет прогреваться до +25 до субботы включительно, передает Гидрометцентр России. После радоваться лету уже не придется – с воскресенья начнется резкое похолодание.

В последний день недели столбики термометров поднимутся не выше +16 градусов, хотя будет ясно. Такая же погода ожидается в понедельник. А вот со вторника зарядят дожди, похолодание усилится – в среду днем воздух не прогреется выше +11 градусов.

Дождливая и холодная погода, по информации Gismeteo, сохранится до 10-х чисел июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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