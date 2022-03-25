В Екатеринбурге потеплеет до +5 градусов

В Екатеринбурге потеплеет до +5 °C, но будет пасмурно и дождливо, передает Гидрометцентр России. По информации синоптиков, в ближайшее время в Свердловской области будет прохладно, в ночь на субботу подморозит до -11 градусов, а днем будет только около нуля, но уже с воскресенья температура начнет расти – ожидается до +4 °C, а в понедельник днем – до +5.

В выходные будет пасмурно, но без осадков, а вот с начала новой недели ожидаются дожди, которые будут чередоваться с мокрым снегом.

Напомним, по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России на вегетационный период, апрель в Екатеринбурге должен быть теплее обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

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