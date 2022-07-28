На Урале спрогнозировали аномально холодный август – днем до -1

Уральцы шокированы прогнозом погоды на август – по данным портала Gismeteo, лета осталось не больше двух недель, и уже в десятых числах следующего месяца погода резко испортится.

Сначала придут сильные дожди и грозы, закончится 25-градусное тепло, температура воздуха днем будет держаться около +10 °C, а к последней неделе августа уральское лето проявит себя во всем своем разнообразии: ожидается -1…+2 градуса днем, ночами будет холодать до -5, пройдут снегопады. У других сервисов погоды прогнозы оптимистичнее – около +17…+20 °C даже в конце месяца, например, у «Яндекс.Погоды», «Рамблера» или World Weather.

Согласно истории метеонаблюдений на Урале, погода, предсказанная Gismeteo, хоть и редка, но не беспрецедентна. В 1968 году в августе в Екатеринбурге был зарегистрирован абсолютный минимум для этого месяца -2,2 градуса. Холодно было и в конце августа 2015 года, когда днем температура воздуха не поднималась выше +4 °C.

В Уральском метеобюро призвали относиться скептически к подобным прогнозам, хотя и признали, что на 100% исключать такой сценарий нельзя. «Заморозки у нас бывают даже в июле и августе, это укладывается в рамки климатической характеристики конца августа. Но прогнозы на каждые сутки с такой заблаговременностью не могут быть точными, поэтому не стоит уделять им внимание», – сказала главный синоптик Галина Шепоренко.

Отметим, по долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, август в Екатеринбурге должен быть теплым. Впрочем, с июлем синоптики промахнулись – он ожидался холодным.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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