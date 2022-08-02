Жарче и суше обычного. Гидрометцентр рассказал об августе на Урале

В Уральском федеральном округе, в частности в западной его части, к которой относятся Екатеринбург и Свердловская область, в августе будет жарче обычного. О том, что в последний месяц лета температура воздуха будет выше нормы, сообщает Гидрометцентр России.

Также на юге УрФО в последний месяц лета будет меньше осадков, чем в прежние годы. На остальной территории – около нормы.

Напомним, ранее на портале Gismeteo появилась информация о заморозках в конце августа, однако через некоторое время данные изменили.

Екатеринбург, Елена Сычева

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