Главный синоптик рассказала, каким будет август

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко дала прогноз погоды на август. По ее словам, последний месяц лета ожидается в пределах климатической нормы. Средняя температура воздуха составит 15-16 градусов тепла, ночи станут холоднее.

«В предстоящие выходные ожидаются осадки, не исключаются грозы. Температура воздуха немного понизится. Но первая декада августа будет теплой: днем около 20-25 градусов тепла, ночью – +11…+16 °C. Август ожидается таким, каким и должен быть. Возможно, средняя температура воздуха будет на 1 градус выше. Но это закат лета, а значит, ночами будет холодать. На севере Свердловской области ночная температура воздуха уже понижалась до +7 °C, это будет происходить чаще. По предварительному прогнозу Росгидрометцентра, сентябрь ожидается умеренно теплым, количество осадков будет близко к норме», – сообщила метеоролог на пресс-конференции в ТАСС.

Галина Шепоренко отметила, что нынешнее уральское лето проходит без погодных рекордов и опасных явлений. Случались грозы и град, но они не принесли значительного ущерба. Синоптики отмечают неравномерное распределение осадков в июле. На севере и северо-востоке области часто шли дожди, а в южной половине региона стояла сухая погода. Например, в Каменске-Уральском выпало всего 2% месячной нормы осадков. Но влажность воздуха была не такой низкой, поэтому растения от жары серьезно не пострадали. По причине отсутствия дождей на юге Свердловской области длительное время сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. Хотя региональное минприроды регистрирует, что природных пожаров в июле было немного.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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