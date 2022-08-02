Июль-2022 в Екатеринбурге оказался самым сухим месяцем в истории метеонаблюдений

За весь июль в Екатеринбурге выпало всего 13% месячной нормы осадков. Это минимальный показатель за всю историю метеонаблюдений.

«Количество осадков составило 12 мм (13% месячной нормы), предыдущий рекорд – 20,2 мм принадлежал июлям 1889 и 1989 годов», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В других регионах области, напротив, было дождливо. Например, на севере и крайнем востоке выпало 1-1,5 месячной нормы осадков (60-118 мм). А больше всего дождей было в Таборах – 164% от нормы (132 мм).

«Наступивший август, согласно прогнозу Гидрометцентра России, предполагается на 1° теплее нормы и в среднем за месяц температура воздуха составит 13-16°. В первой половине августа погода ожидается летней, преобладающая температура воздуха ночью 9-14°, днем 23-28°. Осадков до середины месяца немного, дождь вероятен лишь в конце первой десятидневки августа», – сообщила Галина Шепоренко.

К концу августа температура обычно снижается на 5-6°, в третьей декаде иногда случаются первые заморозки. Не исключено, что так будет и в этом году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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