Синоптики рассказали, каким будет сентябрь-2022

Календарная осень в Екатеринбурге начнется с похолодания. Уже в ближайшее время в регион придет циклон, который принесет дожди и снижение температуры на 10 градусов и более. К выходным установится осенняя погода – днем воздух будет прогреваться только до 11-15 градусов, ночью – лишь до +5…+10.

В последующие дни потепления ждать также не стоит. До 20-х чисел сентября погода будет примерно такой же, говорится в прогнозе Gismeteo, а с 22-го начнутся заморозки. В ночные часы температура может опускаться ниже ноля, до -2 °C. Днем будет около +5. Впрочем, в начале октября не исключено небольшое потепление.

Долгосрочный прогноз Гидрометцентра России дает больше поводов для оптимизма. Согласно данным синоптиков, сентябрь будет теплее обычного и суше обычного – примерно на 20%. Напомним, средняя температура первого осеннего месяца в Екатеринбурге составляет +10 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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