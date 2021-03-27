Без него могло не быть полета Гагарина: 78 лет со дня гибели летчика Бахчиванджи (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу, 27 марта, исполняется 78 лет со дня гибели легендарного летчика-испытателя Григория Бахчиванджи. О том, что его биография неразрывно связана со Свердловской областью и аэродромом Кольцово, «Новому Дню» рассказала Марина Шумихина, учитель истории школы № 60 и куратор школьного музея Боевой славы имени Героя Советского Союза Григория Яковлевича Бахчиванджи.

Засекреченный полет Бахчиванджи

В годы войны именно Бахчиванджи как самому опытному летчику-испытателю командование доверило полет на первом советском реактивном самолете БИ-1. Двигатель для этого самолета создавался сначала в Москве, а затем, когда фашисты подошли вплотную к столице, конструкторское бюро было эвакуировано в поселок Билимбай Свердловской области.

Первое испытание БИ-1 успешно прошло 15 мая 1942 года на военном аэродроме Кольцово. После первого испытательного полета последовал второй, затем третий, четвертый. Во время седьмого испытания, 27 марта 1943 года, когда Григорий Бахчиванджи развил рекордную скорость выше 800 км/ч, его самолет, словно столкнувшись с какой-то преградой, вошел в пике и упал на землю. Гораздо позднее исследователи установили причину трагедии – это оказался звуковой барьер. До 1960-х годов подвиг испытателя был засекречен.

Сегодня именем Бахчиванджи названа улица в поселке Кольцово, на территории аэропорта возвышается стела самолета БИ-1, сохранился дом, где жил легендарный летчик.

28 апреля 1973 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. О его подвиге первый космонавт Юрий Гагарин сказал: «...Без полета Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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