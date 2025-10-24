В Екатеринбурге теперь есть школа имени летчика-испытателя Григория Бахчиванджи

В Екатеринбурге теперь есть школа имени легендарного летчика-испытателя Григория Бахчиванджи. Это СОШ № 60 на улице Реактивной, 31, в Истоке. Торжественная церемония состоялась в четверг, 23 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, с этим событием учащихся и педагогов школы поздравили племянник Григория Бахчиванджи – российский певец и композитор Игорь Слуцкий, а также космонавт Роскосмоса Александр Горбунов.

«Опыт Григория Бахчиванджи лег в основу создания ракеты, на которой Юрий Гагарин выходил в космос. Первый космонавт планеты отмечал, что без полета Бахчиванджи и не было бы 12 апреля 1961 года. В нашей памяти навсегда останется подвиг Григория Яковлевича. Пусть в стенах вашей школы, которая более полувека сохраняет память о героях, растут новые поколения молодежи, которые в будущем станут гордостью Отечества», – обратился к ребятам Александр Горбунов из Центра подготовки космонавтов.

Игорь Слуцкий поделился своими воспоминаниями о дяде и его дружной семье, а также планами по созданию музея Григория Бахчиванджи в Мариуполе. «Я очень рад, что в этот праздничный, торжественный день у меня есть возможность посетить это место, где почитают и на протяжении уже десятилетий хранят память о моем дяде Григории Яковлевиче», – сказал Игорь Слуцкий.

Напомним, Григорий Бахчиванджи родился 20 февраля 1909 года в станице Бриньковской Краснодарского края в рабочей семье Якова Бахчиванджи. В станице Григорий закончил двухклассное училище, помогал отцу в работе на мельнице, потом перешел работать в литейную мастерскую, а затем стал помощником машиниста на паровозе в Приморско-Ахтарском депо Краснодарского края. С 1927 он работал на заводе им. Ильича в г. Жданове (Мариуполе) слесарем мартеновского цеха.

Во время призыва в ряды Красной Армии в 1931 году Григорий попросил призывную комиссию направить его в авиацию. Его просьба была удовлетворена – после окончания курсов он служил мастером по вооружению самолетов, а в 1933 году получил специальность авиационного техника по вооружению. В 1934 году Бахчиванджи закончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков по специальностям «Техник по вооружению самолетов» и «Летчик».

В 1935 году Григория Бахчиванджи в числе лучших выпускников направили на летно-испытательную работу в НИИ ВВС, где молодой специалист Бахчиванджи сначала работал на разведывательных самолетах, а потом на истребителях. Спустя некоторое время ему поручили проведение испытаний новых авиамоторов в полете – дело тонкое и далеко не безопасное, а через 5 лет он стал одним из известнейших и опытнейших летчиков страны.

С началом Великой Отечественной войны попал на фронт, был участником обороны Москвы, служил в составе 402-го истребительного авиаполка специального назначения. В 1941 году ему было присвоено воинское звание «капитан». В первые же месяцы войны он совершил 65 боевых вылетов, в 26 воздушных боях уничтожил 10 вражеских самолетов, из них 5 – лично.

В средине августа Григорий Бахчиванджи был отозван с фронта в поселок Билимбай для проведения испытаний опытного самолета с жидкостным ракетным двигателем БИ-1, над которым работало КБ В.Ф. Болховитинова.

Первое испытание БИ-1 успешно прошло 15 мая 1942 года на военном аэродроме Кольцово. После первого испытательного полета последовал второй, затем третий, четвертый. Во время седьмого испытания, 27 марта 1943 года, когда Григорий Бахчиванджи развил рекордную скорость выше 800 км/ч, его самолет, словно столкнувшись с какой-то преградой, вошел в пике и упал на землю. Гораздо позднее исследователи установили причину трагедии – это оказался звуковой барьер. До 1960-х годов подвиг испытателя был засекречен.

Помимо школы, именем Бахчиванджи в Екатеринбурге названа улица в поселке Кольцово, на территории аэропорта возвышается стела самолета БИ-1, сохранился дом, где жил легендарный летчик.

28 апреля 1973 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Екатеринбург

