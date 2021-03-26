Барельеф Сталина с фасада ОДО найден в подвале (ФОТО)

Барельеф Иосифа Сталина, когда-то украшавший фасад Окружного дома офицеров, обнаружен в подвале ОДО. Об этом рассказал «Новому Дню» координатор местного отделения движения Захара Прилепина Алексей Никифоров.

Активист сообщил, что поисками барельефа он и его товарищи занимались довольно давно – писали в Минобороны (собственник здания ОДО), в архивы. И только недавно выяснилось, что уже около 30 лет барельеф хранится в подвале самого ОДО. «Мы думали, что его сняли во время хрущевской оттепели, но это оказалось не так, – поделился Никифоров. – Тогда его просто прикрыли каким-то коробом. Мы нашли очевидца, который рассказал, что барельеф с фасада ОДО сняли то ли в 1989, то ли в 1991 году. Причем сняли пожарные, которые в то время выполняли роль промышленных альпинистов». Никифоров добавил, что непонятный короб просто помешал каким-то ремонтным работам, поэтому его и сняли, а потом поместили в подвал.

Теперь сторонники Захара Прилепина хотят вернуть барельеф вождя на прежнее место. Тем более, как заявил Никифоров, в ходе переписки с Минобороны выяснилось, что разрешения на его демонтаж не было.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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