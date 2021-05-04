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Вторник, 4 мая 2021, 15:41 мск

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9 Мая Дом офицеров покажет барельеф Сталина и партизанскую деревню

Окружной дом офицеров приготовил особую программу на День Победы.

Как рассказал на пресс-конференции врио начальника Дома офицеров ЦВО Сергей Конов, в музее ОДО уже открыли экспозицию редких экземпляров, которые прежде практически не выставлялись. Среди них – барельеф Иосифа Сталина, который много лет украшал центральный фронтон здания. В 1957 его закрыли гипсовым коробом, а в 1991 году демонтировали, и с тех пор не доставали. Сейчас барельеф смогут увидеть все желающие. «К 2023 году хотим вернуть его на законное место», – добавил Сергей Конов.

Непосредственно 9 мая с 12:00 и до позднего вечера на площади у ОДО будет развернута партизанская деревня, где будет представлено вооружение и предметы быта военных лет. На площадке будет обустроено шесть землянок, по внешнему виду максимально приближенных к настоящим. Здесь же расположится полевая кухня.

Кроме того, по городу, как и в прошлом году, проедут платформы с агитбригадами, в роли которых выступят артисты коллективов ЦВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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